Документ утвержден кабмином республики на 2023-2025 гг. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Татарстане разработали ряд мер для увеличения продолжительности жизни. Контролировать их исполнение будет Министерство здравоохранения. Документ утвержден кабмином республики на 2023-2025 гг.

Он включает в себя комплекс мер по снижению смертности от внешних причины, снижению младенческой, детской и материнской смертности, диспансеризацию, обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи, повышение квалификации медицинского персонала.

Напомним, что в 2022 году продолжительности жизни жителей Татарстана 74,5. По планам к 2025 году он должен увеличится до 75,03.

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