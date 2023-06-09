В Казани возбудили дело из-за аварийного дома посреди нового ЖК

Этот объект был признан аварийным еще в 2014 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Кировского района Казани возбудила дело из-за аварийного дома посреди нового жилого комплекса. Речь идет об объекте, расположенном на улице Базарной, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что администрация Московского и Кировского районов должна была обеспечить безопасность людей, проходящих рядом с аварийным домом. Этот объект был признан аварийным еще в 2014 году. Однако опасный дом все еще не огражден забором.

По данным ведомства, рядом с аварийной постройкой имеются детская площадка и парковка. В связи с этим на заместителя главы районной администрации возбудили дело об административном правонарушении.

Напомним, ранее на жителя Казани возбудили уголовное дело за кражу телефона у 11-летнего ребенка.

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