В Татарстане зафиксировано самое массовое за 20 лет нашествие непарного шелкопряда

Подобные вспышки происходят периодически, но больше характерны для Сибири Фото: принтскрин видео.

В Татарстане зафиксирована самая массовая за 20 лет вспышка численности непарного шелкопряда. От нашествия насекомых серьезно пострадали несколько районов республики.

Кандидат биологических наук, доцент КФУ Николай Шулаев рассказал, подобные вспышки происходят периодически, но больше характерны для Сибири.

«Причина в том, что при любой вспышке выживают все поколения яиц. Бабочка зимует в яйцах. В эту зиму и в прошлое лето были благоприятные условия. Непарный шелкопряд хорошо размножился и хорошо перезимовал, несмотря на то, что у нас была суровая зима. Но благоприятные для его яиц обстоятельства позволили им выжить. Эти гусеницы вылупились и начали поедать листья древесных пород», — цитирует специалиста «Татарстан-24».

Непарный шелкопряд пожирает лиственные породы деревьев, они способны полностью их оголить. Проводить химическую обработку против них опасно, так как пострадают птицы и животные в лесах.

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