Челнинка била детей бутылкой Фото: принтскрин видео.

В Набережных Челнах женщина дважды напала на подростков. Сначала ее жертвами стали мальчики в лифте, а затем – девочка на улице. Оба инцидента попали на камеру.

В первом случае женщина ворвалась в лифт, стала кричать нецензурные выражения и оскорблять подростков. Сначала она ударила бутылкой одного мальчика, затем другого. Что стало поводом для такого поведения, пока неясно. Примечательно, что подростки на видео ведут себя максимально корректно и не отвечают агрессией.

Во втором случае камера запечатлела, как челнинка схватила за шею девочку. Последняя при этом кричит. На помощь подростку пришла проходящая мимо женщина.

Уже известно, что в инцидентах разбирается полиция. Видео с нападениями челнинки на подростков можно посмотреть на нашем канале.

Ранее мы сообщали, что в Набережных Челнах девушка напала на автомобиль около рестоклуба.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram