В Набережных Челнах девушка напала на автомобиль около рестоклуба

Хозяин утверждает, что транспортное средство получило значительные повреждения Фото: принтскрин видео.

В Набережных Челнах разыскивают очевидцев нападения на автомобиль около рестоклуба в 59-м комплексе. Инцидент произошел еще в июне, в 2 часа ночи.

По словам владельцев автомобиля, машина просто стояла на парковке, когда на нее накинулась неизвестная девушка и начала пинать. В какой-то момент дама и вовсе села на капот. Хозяин утверждает, что транспортное средство получило значительные повреждения. Поиском хулиганки занимается полиция.

Видео момента нападения на автомобиль можно посмотреть на нашем канале.

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