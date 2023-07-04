Выдача ключей намечена на 30 июня 2027 года. Фото: Александр ГЛУЗ

В Казани на улице Гаяза Исхаки построят дом бизнес-класса на 56 квартир. Высота объекта составит пять этажей с подземным шестым, где предусмотрен паркинг.

Кадастровую стоимость участка с площадью 0,26 гектара оценили в 35 миллионов рублей, а рыночную - в 32,9 миллиона рублей. Компания планирует вложить в объект 721,3 миллиона рублей.

На территории появится детская площадка, зона отдыха взрослого населения и зеленая зона. Запланировано строительство 35 однокомнатных, 15 двухкомнатных и 6 трехкомнатных квартир. А на первом этаже расположится вестибюль, помещения для персонала, колясочная и шесть коммерческих помещений, сообщает «Реальное время».

Отметим, объект планируют сдать в эксплуатацию в 2026 году. Выдача ключей состоится 30 июня 2027 года.

Напомним, в центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов.

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