В центре Казани построят новый жилой комплекс из трех домов

На первых этажах расположатся коммерческие помещения. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В районе перекрестка улиц Тихомирова и Калинина, то есть в самом центре Казани, собираются построить новый жилой комплекс. Он будет состоять из трех домов высотой пять этажей каждый. Они расположатся на площади 4,84 тысячи квадратных метров.

Известно, что на первых этажах будущих домов обустроят офисные помещения. Также там предусмотрена и подземная парковка для автомобилей.

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