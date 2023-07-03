В Татарстане 3 июля ожидаются сильный ветер и до +29 градусов

Порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане в понедельник, 3 июля, прогнозируют до +29 градусов. В этот день ожидаются кратковременные дожди и грозы с усилением ветра. Его порывы будут достигать 18 метров в секунду, сообщает Гидрометцентр республики.

Согласно прогнозу, во вторник, 4 июля, погода будет с переменной облачностью, преимущественно без осадков. Максимальная температура ночью составит от +13 до +18 градусов, а днем - от +26 до +31 градусов.

В среду, 5 июля, столбик термометра ночью покажет от +13 до +18 градусов. А днем прогнозируют от +26 до +31 градуса. В этот день ожидается переменная облачность с северо-западным ветром, порывы которого будут достигать 8 метров в секунду.

Напомним, ранее эксперт рассказал, каким будет лето 2023 в Татарстане.

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