В Бугульме трехлетнего ребенка госпитализировали после падения из окна пятого этажа

Предполагается, что мальчик облокотился на москитную сетку. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 1 июля в отдел полиции Бугульмы поступило сообщение о несчастном случае. Из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского выпал трехлетний ребенок.

Предполагается, что мальчик облокотился на москитную сетку. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в местную Центральную районную больницу.

В момент падения мальчик находился дома с мамой. При этом отмечается, что семья благополучная и на профилактических учетах не стоит.

Место происшествия посетил прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. Городская прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Казани мужчина выпал из окна на прохожего.

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