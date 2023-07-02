Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия2 июля 2023 6:20

В Бугульме трехлетнего ребенка госпитализировали после падения из окна пятого этажа

Прокуратура начала проверку
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Предполагается, что мальчик облокотился на москитную сетку. Фото: прокуратура Татарстана

Предполагается, что мальчик облокотился на москитную сетку. Фото: прокуратура Татарстана

Вечером 1 июля в отдел полиции Бугульмы поступило сообщение о несчастном случае. Из окна квартиры на пятом этаже дома на улице Воровского выпал трехлетний ребенок.

Предполагается, что мальчик облокотился на москитную сетку. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали в местную Центральную районную больницу.

В момент падения мальчик находился дома с мамой. При этом отмечается, что семья благополучная и на профилактических учетах не стоит.

Место происшествия посетил прокурор Бугульмы Артем Кривоносов. Городская прокуратура начала проверку, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Ранее в Казани мужчина выпал из окна на прохожего.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram