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НовостиПроисшествия2 июля 2023 12:57

Тело мужчины нашли в одном из дворов поселка Константиновка в Казани

Место происшествия оцепили полицейские
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Причину смерти предстоит выяснить следствию.

Причину смерти предстоит выяснить следствию.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В воскресенье, 2 июля, в одном из дворов поселка Константиновка в Казани прохожие обнаружили тело мужчины. Место происшествия оцепили полицейские. Причину смерти предстоит выяснить следствию.

Местные жители сообщили, что видели погибшего на протяжении нескольких дней. Он занимался ремонтом своей машины. Кроме того, его неоднократно замечали в местном магазине, где он покупал продукты, сообщает «Татар-информ».

Ранее в Татарстане при взрыве нефтяного резервуара погибла многодетная мать.

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