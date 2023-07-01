В Татарстане при взрыве нефтяного резервуара погибла многодетная мать

Погибшая женщина недавно вышла из декрета Фото: принтскрин видео.

Погибшая при взрыве резервуара нефтегазодобывающего управления Елховнефть в Татарстане была многодетной матерью. У 35-летней женщины остались трое детей.

Как рассказали «КП-Казань» знакомые семьи, Татьяна недавно вышла из декрета. Ее младшему ребенку 4 года. Двум другим 9 и 14 лет. Теперь их воспитанием занимается муж погибшей женщины.

Многих пользователей сети удивило, что столь опасную работу выполняла женщина. Однако, как рассказала жительница Альметьевска по имени Ксения, это совершенно обычная практика.

«Я выполняю точно такие же работы. Я вам скажу больше: мои коллеги в основном все - женщины. И в ночь, и в день часто работаем по одному в смене», - сообщила Ксения.

Напомним, трагедия произошла утром 30 июня в селе Старое Маврино в Заинском районе Татарстана. На территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» произошел взрыв во время работ по очистке резервуара, после чего начался пожар. Погибли двое рабочих – помимо Татьяны жертвой происшествия стал 47-летний мужчина.

Момент взрыва попал на видео, ролик можно посмотреть здесь.

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