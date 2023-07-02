В Чебоксарах простились с прокурором Чувашии Андреем Фоминым

На траурной панихиде присутствовали десятки людей. Фото: прокуратура Чувашии

В воскресенье, 2 июля, в ДК им. Якова Ухсая в Чебоксарах прошло прощание с прокурором Чувашии Андреем Фоминым, погибшим во время заплыва через Волгу. На траурной панихиде присутствовали десятки людей: коллеги, родные и близкие умершего.

- Он был замечательным человеком, профессионалом своего дела, вникал во все вопросы для поиска верных решений в интересах жителей Чувашии, - выразил соболезнования глава Чувашии Олег Николаев.

Напомним, трагедия произошла 1 июля во время ежегодно заплыва через Волгу Chebswim. Около часу дня 57-летнему прокурору Андрею Фомину стало плохо, мужчина стал тонуть. Спасатели достали из воды тело и передали его медикам, но было уже поздно.

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