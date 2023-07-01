В Чувашии во время заплыва через Волгу погиб прокурор республики Андрей Фомин

Тело Фомина из воды достали спасатели

В Чувашии погиб прокурор республики Андрей Фомин. Он утонул 1 июля во время заплыва через Волгу в рамках мероприятия chebswim.

Около 13 часов одному из участников заплыва стало плохо, мужчина стал тонуть. Как выяснилось позже, этим человеком оказался 57-летний прокурор Андрей Фомин.

Тело Фомина из воды достали спасатели, его передали медикам, но было уже поздно.

Андрей Валерьевич Фомин родился во Владимирской области. Окончил Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова. Карьеру начал в 1992 году в качестве стажера прокуратуры Дзержинского района Ярославской области.

С 2010 по 2014 год был заместителем прокурора Ярославской области. После этого шесть лет занимал должность первого заместителя прокурора Республики Крым.

На должность прокурора Чувашской Республики был назначен указом президента РФ 30 июня 2020 года.

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