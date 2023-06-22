Путешествуем по соседству: Топ-5 интересных мест около Казани для автомобильного туризма

Отправляясь в дорогу, не забудьте заправить полный бак топлива и убедиться в исправности своего автомобиля. Фото: Павел Дацковский

Пока лето не радует жителей Казани жаркой погодой и потому как следует искупаться или позагорать не получается. Поход на пляж можно заменить поездкой за город. Так куда же лучше всего отправиться в автомобильное путешествие, чтобы не особо банально, желательно за границу хотя бы Татарстана и недалеко, и было на что там посмотреть?

ОЗЕРО МОРСКОЙ ГЛАЗ

Известное на всю Россию озеро Морской глаз находится в Волжском районе республики Марий Эл. К сведению, оно образовалось около 20 тысяч лет тому назад в результате карстового провала и тесно связано с загадочными подземными пустотами. Кстати, по берегам там растут сосны, поэтому озеро чем-то напоминает большой глаз с ресницами.

Вода в нем изумрудного цвета, а его необыкновенная форма и живописные места, что неподалеку, притягивают сюда приезжих со всех уголков страны. Не даром в народе его прозвали восьмым чудом света.

Озера является жемчужиной природы Марий Эл. Фото: Алина ГАБДУЛИНА

Как добраться на автомобиле из Казани до озера Морской глаз?

Расстояние от столицы Татарстана до него равно 76 километрам.

Ориентировочное время в пути на автомобиле – 1,5 часа.

Выезжать лучше всего через Авиастроительный район Казани, доехав до села Дубъязы, нужно повернуть на деревню Малый рясь и добраться до уже марийской деревни Чодраял. Там будет поворот на село Сотнур, далее следуя указателю на деревню Шарибоксад, вы достигните Морского глаза.

ТЕТЮШИ

Приехав сюда, первым делом посетите местный краеведческий музей, где можно будет ознакомиться с интересными национальными экспозициями. А еще, обязательно найдите памятник 960-килограммовой белуге, расположенный неподалеку. Согласно легенде, много лет назад эту рыбу выловили здесь же на Волге, а теперь она олицетворяет эти края.

К слову, рыбных мест тут предостаточно, так что непременно берите с собой удочку и ловите деликатесы к ужину. Так, в качестве трофеев тут можно поймать плотву, щуку, судака, леща, сельдь и окуня. Напоследок, прогуляйтесь на сторожевую башню, которая находится прямо на берегу. Здешние волжские просторы и лестница, ведущая к подножию холма не оставят вас равнодушными.

Как добраться на автомобиле из Казани до Тетюш?

Расстояние от Казани до места назначения составляет 150 километров.

Ориентировочное время в пути на автомобиле - 2 часа 15 минут.

Добираться лучше всего по трассе в сторону поселка Новониколаевский, а оттуда через села Осиново и Новая Тура, двигаясь по направлению в поселок Апастово. Далее нужно будет доехать до деревни Красна поляна, и через сем километров вы доберетесь до Тетюш.

ЧЕБОКСАРЫ

А вот и еще одно «заграничное» направление для автомобильных путешественников из Казани. Оказавшись в столице Чувашии – Чебоксарах, незамедлительно посетите местный театр оперы и балета. Это, к слову, здание с оригинальной архитектурой, где ежедневно проходят спектакли с участием ведущих артистов, в том числе и из Москвы.

После такого культпохода не забудьте пройтись по центральному парку Чебоксар под названием «Амазония». Кстати, тут также можно будет покататься на колесе обозрения. Следом посетите Красную площадь, которая является популярным местом среди туристов. Здесь можно прогуляться по аллее чемпионов, посмотреть на памятники местным поэтам и сделать пару-тройку селфи.

Хотите почувствовать себя как на курорте? Тогда прямиком с красной площади перемещайтесь на набережную. Шикарное место с многочисленными пляжами и красивыми пейзажами принесет массу положительных эмоций.

Как добраться на автомобиле из Казани до Чебоксар?

Расстояние от столицы Татарстана до столицы Чувашии - 123 километра.

Ориентировочное время в пути на автомобиле – 2 час 2 минуты.

Проложить маршрут из Казани следует по дороге, ведущей в Зеленодольск. Далее нужно будет двигаться в сторону марийского Волжска, минуя реку Илеть и еще 16 населенных пунктов до места назначения.

НАБЕРЕЖНАЯ БРЮГГЕ

И снова возвращаемся в Марий-Эл, но уже не на озеро, а на красивую набережную Брюгге в Йошкар-Оле. Кстати сказать, свое наименование она получила благодаря домам, построенным здесь во фламандском стиле. Отметим, что во всех них находятся различные культурные и развлекательные заведения, которые непременно стоит посетить.

Кроме того, помимо созидания исторических фасадов домов, на набережной можно еще и заселфиться на фоне памятников императоров, в числе которых Елизавета Петровна, увековеченная в юном возрасте.

Набережная Брюгге в Йошкар-Оле. Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Как добраться на автомобиле из Казани до набережной Брюгге в Йошкар-Оле?

Расстояние от столицы Татарстан к архитектурной жемчужине Йошкар-Олы - 142 километра.

Примерное время в пути на автомобиле – 2,5 часа.

Из Казани следует выехать по направлению в Зеленодольск и следовать дорожным указателям.

МОКРИНСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ МОСТ

Расположен в деревне Мокры Канашского района Чувашии и является одной из самых красивых и загадочных достопримечательностей республики. Мокринский железнодорожный мост начали возводить еще в царские времена, а позже он стал вторым по величине подобным сооружением в Европе.

Стоит отметить, что этот мост своим видом «переправляет» людей в прошлое и восхищает своей монументальностью. Его величие, длиной в 360 метров и высотой 34 метра, притягивает сюда туристов и экстремалов для прыжков с веревкой. Ну и, конечно же, это отличное место для любителей устроить фотосессии.

Как добраться на автомобиле из Казани до Мокринского железнодорожного моста?

Расстояние от Казани до Мокринского железнодорожного моста - 168 километров.

Примерное время в пути на автомобиле - 2 часа 40 минут.

Нужно ехать по трассе М-7 и доехав до Канаша повернуть на поселок Ибреси. Далее проехать деревню Чагаси и свернуть направо в сторону деревни Мокры.

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