В Казани мужчина выпал из окна на прохожего

Прохожий получил травмы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Приволжском районе Казани мужчина выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Очевидцы сообщают, что выпавший человек упал на прохожего и задел припаркованный автомобиль.

Прохожий шел по двору одного из многоквартирных домов на улице Баки Урманче. В какой-то момент сверху на него упал мужчина. Выпавший из окна скончался на месте, а прохожий получил травмы, сообщает «Татар-информ». Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в Казани судья выпал из окна квартиры на двенадцатом этаже.

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