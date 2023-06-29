В Казани мужчина выпал из окна на прохожего

Прохожий получил травмы.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Приволжском районе Казани мужчина выпал из окна квартиры на седьмом этаже. Очевидцы сообщают, что выпавший человек упал на прохожего и задел припаркованный автомобиль.
Прохожий шел по двору одного из многоквартирных домов на улице Баки Урманче. В какой-то момент сверху на него упал мужчина. Выпавший из окна скончался на месте, а прохожий получил травмы, сообщает «Татар-информ». Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее в Казани судья выпал из окна квартиры на двенадцатом этаже.
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