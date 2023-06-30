В сети появилось видео взрыва резервуара на территории «Елховнефть» в Татарстане

На кадрах видно двух людей, которые находились в этот момент на крыше резервуара. Фото: скриншот с видео

В сети появилось видео взрыва резервуара на территории ПАО «Татнефть» НГДУ «Елховнефть» в Татарстане. Он произошел сегодня в селе Старое Маврино Заинского района. На кадрах видно двух людей, которые находились в этот момент на крыше резервуара. Рабочие хотели сделать замер донных отложений. Известно, что именно два человека погибло на месте трагедии.

Напомним, что о происшествии стало известно сегодня, 30 июня, в 10.21. По прибытию пожарными было установлено, что на площади два квадратных метра горит недействующий наземный резервуар, который находился на реконструкции. В 11.01 огонь был полностью потушен.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах. Специалисты и правоохранители изучают место происшествия.

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