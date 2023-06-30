В Татарстане на территории «Елховнефть» взорвался резервуар, два человека погибли

После хлопка начался пожар, который удалось потушить. Фото: Ольга Крыльцова

В эту пятницу, 30 июня, в 10.21 стало известно, что в товарном парке на территории ПАО «Татнефть» НГДУ «Елховнефть» в селе Старое Маврино Заинского района произошел взрыв резервуара.

«На место происшествия силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона были направлены по рангу пожара №3», - сообщили в МЧС Татарстана.

По прибытию пожарные установили, что на площади два квадратных метра горит недействующий наземный резервуар, который находился на реконструкции. В 11.01 огонь был полностью потушен. В результате произошедшего погибли двое рабочих, которые, по предварительным данным, занимались исследованием резервуара перед его повторным заполнением нефтепродуктами. В этот момент и произошел взрыв с последующим горением.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», - в свою очередь сообщает следственный комитет Татарстана.

Сейчас специалисты и правоохранители изучают место происшествия.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram