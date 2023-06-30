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Происшествия30 июня 2023 9:27

В Татарстане на территории «Елховнефть» взорвался резервуар, два человека погибли

По данному факту следственные органы возбудили уголовное дело
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
После хлопка начался пожар, который удалось потушить.

После хлопка начался пожар, который удалось потушить.

Фото: Ольга Крыльцова

В эту пятницу, 30 июня, в 10.21 стало известно, что в товарном парке на территории ПАО «Татнефть» НГДУ «Елховнефть» в селе Старое Маврино Заинского района произошел взрыв резервуара.

«На место происшествия силы Заинского пожарно-спасательного гарнизона были направлены по рангу пожара №3», - сообщили в МЧС Татарстана.

По прибытию пожарные установили, что на площади два квадратных метра горит недействующий наземный резервуар, который находился на реконструкции. В 11.01 огонь был полностью потушен. В результате произошедшего погибли двое рабочих, которые, по предварительным данным, занимались исследованием резервуара перед его повторным заполнением нефтепродуктами. В этот момент и произошел взрыв с последующим горением.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Решается вопрос о назначении необходимых экспертиз», - в свою очередь сообщает следственный комитет Татарстана.

Сейчас специалисты и правоохранители изучают место происшествия.

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