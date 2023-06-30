Сергей Чемезов переизбран председателем Совета директоров КАМАЗа

Чемезов возглавляет Ростех с 2007 года

Председателем Совета директоров ПАО «КАМАЗ» переизбран генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов. Решение принято на очередном заседании Совета, которое состоялось в Набережных Челнах. Мероприятие посетил глава Татарстана Рустам Минниханов.

Собравшиеся заслушали и приняли к сведению информацию об исполнении бизнес-плана группы организаций ПАО «КАМАЗ» за первые пять месяцев текущего года.

Ранее мы сообщали, что Рустам Минниханов провел тест-драйв мини-КАМАЗа.

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