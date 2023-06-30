Глава Татарстана Рустам Минниханов провел тест-драйв мини-КАМАЗа

Среднетоннажные грузовики имеют хорошую обзорность и видимость. Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В пятницу, 30 июня, перед совещанием глава Татарстана Рустам Минниханов провел тест-драйв уменьшенной копии КАМАЗа под названием «Компас». Некоторые называют такой транспорт мини-КАМАЗом Среднетоннажные грузовики имеют хорошую обзорность и видимость, которая достигается за счет большей площади остекления кабины.

"Отличная машина для перевозки небольших грузов", — положительно отозвался в своем telegram-канале Минниханов.

Глава республики приехал в Набережные Челны, чтобы принять участие в совете директоров ПАО «КАМАЗ». Напомним, ранее Рустама Минниханова вновь избрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга».

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