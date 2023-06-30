Председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» снова избрали Рустама Минниханова

Срок его полномочий на этой должности равен одному году. Фото: rais.tatarstan.ru

В эту пятницу, 30 июня, в Казани прошло заседание акционеров «Татнефтехиминвест-холдинга». После него, помимо остальных вопросов, был разрешен и ряд организационных моментов. В частности, единогласно на пост председателя совета директоров вновь переизбрали главу Татарстана Рустама Минниханова. Его кандидатуру выдвинул министр экономики республики Мидхат Шагиахметов.

Переизбрали и генерального директора АО «Татнефтехиминвест-холдинг». Им снова стал Рафинат Яруллин, который руководит предприятием с 1994 года, то есть с момента его основания. Также был назначен секретарь совета директоров холдинга. Им стала Резеда Валеева.

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