В Казани на озере Комсомольское утонул мужчина

Реанимационные мероприятия к успеху не привели. Фото: МЧС Татарстана

В пятницу, 30 июня, в Советском районе Казани на озере Комсомольском утонул мужчина 1952 года рождения. Сообщение о происшествии поступило в 10.41.

Очевидцы увидели, что мужчине, плававшему на противоположной стороне озера, за границами пляжа, стало плохо. Его вытащили из воды, однако реанимационные мероприятия к успеху не привели.

Медработники констатировали смерть мужчины. Причины гибели устанавливаются. Предположительно, это могли быть проблемы с сердцем, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ранее два человека погибли при взрыве резервуара на территории «Елховнефть».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram