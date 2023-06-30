Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 июня 2023 11:03

В Казани на озере Комсомольское утонул мужчина

Эксперты выясняют причины его гибели
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Реанимационные мероприятия к успеху не привели.

Реанимационные мероприятия к успеху не привели.

Фото: МЧС Татарстана

В пятницу, 30 июня, в Советском районе Казани на озере Комсомольском утонул мужчина 1952 года рождения. Сообщение о происшествии поступило в 10.41.

Очевидцы увидели, что мужчине, плававшему на противоположной стороне озера, за границами пляжа, стало плохо. Его вытащили из воды, однако реанимационные мероприятия к успеху не привели.

Медработники констатировали смерть мужчины. Причины гибели устанавливаются. Предположительно, это могли быть проблемы с сердцем, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

Ранее два человека погибли при взрыве резервуара на территории «Елховнефть».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram