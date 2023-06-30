В Чувашии откроют музей строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей

Музей строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей откроется 28 октября. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Музей строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей откроется 28 октября в селе Байгулово в Чувашии. Об этом «ТАСС» рассказала глава Минкульта республики Светлана Каликова.

Летом прошлого года по инициативе главы республики Олега Николаева здесь появился мемориал «Строителям безмолвных рубежей» — первый памятник, посвященный трудовому подвигу жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

По словам министра, с открытием музея идея увековечивания памяти тружеников тыла продолжится. Уже есть поручение главы Чувашии комплексно благоустроить территорию мемориала и создать широкие возможности для патриотического воспитания молодежи.

Ранее мы рассказывали, что к 2024 году в Чебоксарах откроется Музей вышитой карты России.

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