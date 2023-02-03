Музей вышитой карты России появится в 2024 году в Чебоксарах

Карта России, вышитая вручную, будет представлять собой полотно площадью 21 квадратный метр. Фото: пресс-служба главы Чувашии

В 2024 году на Красной площади Чебоксар появится Музей вышитой карты России. Об этом сообщает пресс-служба главы региона Олега Николаева.

Карта России, вышитая вручную, будет представлять собой полотно площадью 21 квадратный метр. В прошлом году карту представили ко Дню России в столице Чувашии. В День конституции в Москве презентовали уже обновленный вариант с новыми субъектами страны – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Кроме того, в 2023 году в Чебоксарах пройдет фестиваль вышитых карт регионов России. Вышивку уже подготовили Белгородская, Брянская, Курганская и Псковская области, Адыгея, Камчатский край и Чукотский автономный округ. В рамках мероприятия пройдут выставка, выступления национальных творческих коллективов, а также мастер-классы.

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