Вакцинировать ребенка необходимо в год, а затем в 6 лет проводить ревакцинацию. Фото: Дарья МИТРОФАНОВА

С начала 2023 года в Татарстане зарегистрировали 72 случая заболевания корью. Для сравнения, за такой же период прошлого года был выявлен только один случай заражения.

Глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на пресс-конференции заявила, что основные случаи кори фиксируются среди лиц, приехавших из Таджикистана, Киргизии и непривитых от кори татарстанцев.

Патяшина напомнила, что вакцинировать ребенка необходимо в год, а затем в 6 лет проводить ревакцинацию. Почти половина, 32 случая кори, зафиксировали среди детей.

Ранее мы сообщали, что при заезде детей в летние лагеря будут требовать справки об их вакцинации от кори.

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