Любой собор должен объединять людей, а не наоборот Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня, 27 июня, в Казани начали обсуждать проект Соборной мечети. В обсуждении принимали участие архитектурное сообщество города и мэр Ильсур Метшин. На заседании было отмечено, что власти Казани отказались от идеи строительства Соборной мечети на месте парка «Кырлай» из-за недовольства жителей и грунтовых вод.

Мэр города отметил, что уровень грунтовых вод не позволяет строить мечеть на том месте. Кроме того, по его словам любой собор должен объединять людей, а не наоборот.

Теперь в планах строительство на территории Адмиралтейской слободы.

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