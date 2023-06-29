Китай планирует запустить в Набережных Челнах производство электронных компонентов

В Китае насчитывается свыше 20 филиалов этого предприятия. Фото: пресс-служба мэрии Набережных Челнов

В четверг, 29 июня, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев встретился с начальством китайской компанией, производящей электронные компоненты для бытовой техники и автопромышленности.

В Китае насчитывается свыше 20 филиалов предприятия. Один из таких может открыться и в Набережных Челнах. Магдеев подчеркнул, что местные власти заинтересованы в создании высокотехнологических производств, сообщает пресс-служба городской мэрии.

Руководитель индустриального парка Сунь Гуэйвэй отметил привлекательность Набережных Челнов для инвесторов, ведь город сейчас быстро развивается в социально-экономическом плане.

Ранее мы рассказывали, что в Набережных Челнах устроят массовые проверки водителей.

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