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НовостиАвто27 июня 2023 5:43

В Набережных Челнах устроят массовые проверки водителей

Сотрудники Госавтоинспекции будут проверять соблюдение ПДД
Адам САГАЛ
Нарушители будут наказаны.

Нарушители будут наказаны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции вместе с участковыми полиции устроят массовые проверки водителей. Профилактическое мероприятие состоится 29 июня.

Водителей будут проверять на соблюдение правил дорожного движения. Нарушители будут наказаны.

Ранее мы сообщали, что водителей предупредили о проверке во время Сабантуя.

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