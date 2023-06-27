В Набережных Челнах устроят массовые проверки водителей

Нарушители будут наказаны.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции вместе с участковыми полиции устроят массовые проверки водителей. Профилактическое мероприятие состоится 29 июня.
Водителей будут проверять на соблюдение правил дорожного движения. Нарушители будут наказаны.
Ранее мы сообщали, что водителей предупредили о проверке во время Сабантуя.
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