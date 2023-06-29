В последний день июня в Татарстане потеплеет до +33 градусов

Следующая неделя также начнется с дождя. Фото: Мария ЛЕНЦ

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, 30 июня на территории республики ожидаются кратковременные дожди, грозы и усиления ветра до 15-20 метров в секунду. При этом температура воздуха ночью будет составлять от +12 до +17 градусов. Днем потеплеет от +24 до +29 градусов, а в восточных районах и вовсе будет до +33 градусов.

В выходные, 1 и 2 июля, погода особо не изменится. Прогнозируются дожди и грозы с сильным ветром. В ночное время столбики термометров покажут от +11 до +18 градусов, в дневное - от +22 до +27 градусов.

Следующая неделя также начнется с дождя. Однако с 4 июля осадки начнут постепенно сокращаться. Температуры днем будут составлять от +25 до +30 градусов.

Ранее мы рассказывали, что в пяти районах Татарстана зафиксирована засуха.

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