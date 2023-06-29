Сергей Лазарев и Хабиб выступят на чемпионате по пахоте в Казани

Сергей Лазарев выступит 8 июля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 6 по 9 июля на поле, прилегающем к МВЦ «Казань Экспо», пройдет 10-й Открытый чемпионат России по пахоте. Механизаторы из более чем 40 регионов России и дружественных стран будут соревноваться за звание лучшего.

В программе чемпионата - экстремальные гонки тракторов, круглые столы, конференции, а также выставка сельхозтехники и оборудования. Хедлайнерами соревнований 8 июля станут Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, а 9 июля - Mary Gu и Хабиб, сообщают организаторы.

Ранее мы делились программой музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге», на котором выступит Эмир Кустурица.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram