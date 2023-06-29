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НовостиЗвезды29 июня 2023 12:09

Сергей Лазарев и Хабиб выступят на чемпионате по пахоте в Казани

Хедлайнером также станет Юлианна Караулова
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сергей Лазарев выступит 8 июля.

Сергей Лазарев выступит 8 июля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 6 по 9 июля на поле, прилегающем к МВЦ «Казань Экспо», пройдет 10-й Открытый чемпионат России по пахоте. Механизаторы из более чем 40 регионов России и дружественных стран будут соревноваться за звание лучшего.

В программе чемпионата - экстремальные гонки тракторов, круглые столы, конференции, а также выставка сельхозтехники и оборудования. Хедлайнерами соревнований 8 июля станут Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, а 9 июля - Mary Gu и Хабиб, сообщают организаторы.

Ранее мы делились программой музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге», на котором выступит Эмир Кустурица.

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