Сергей Лазарев и Хабиб выступят на чемпионате по пахоте в Казани

Сергей Лазарев выступит 8 июля.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
С 6 по 9 июля на поле, прилегающем к МВЦ «Казань Экспо», пройдет 10-й Открытый чемпионат России по пахоте. Механизаторы из более чем 40 регионов России и дружественных стран будут соревноваться за звание лучшего.
В программе чемпионата - экстремальные гонки тракторов, круглые столы, конференции, а также выставка сельхозтехники и оборудования. Хедлайнерами соревнований 8 июля станут Сергей Лазарев и Юлианна Караулова, а 9 июля - Mary Gu и Хабиб, сообщают организаторы.
Ранее мы делились программой музыкального фестиваля «Летние вечера в Елабуге», на котором выступит Эмир Кустурица.
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