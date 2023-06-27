Эмир Кустурица выступит 30 июня.
Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
С 29 июня по 2 июля пройдет V Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Ключевыми гостями мероприятия станут сербский режиссер Эмир Кустурица, актер театра и кино Евгений Князев и режиссер Влад Маленко.
Праздник музыки пройдет на Шишкинских прудах. При этом вход на него будет бесплатным. «КП-Казань» делится самой подробной программой музыкального фестиваля в Елабуге.
Шишкинские пруды
18.30 - Торжественное открытие фестиваля начнется с приветствия раиса Татарстана Рустама Минниханова. Запланировано лазерное шоу и выступление:
- Государственный академический симфонический оркестр Татарстана;
- Государственный камерный хор Татарстана;
- Группа HORIZONS;
- Ансамбль ФЫНЯФ;
- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Варвара Мягкова, Софья Иванова и Айдар Салахов;
- Заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.
Детская музыкальная школа №1 им. Э. Бакирова
11.00 - Мастер-класс по фортепиано от заслуженного артиста России, профессора Казанской консерватории Евгения Михайлова.
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ
14.00 - Торжественное открытие выставки «Скрещенья судеб… От 150-летия А.Н. Скрябина к 150-летию С.В. Рахманинова» из фондов Мемориального музея А.Н. Скрябина в Москве.
Шишкинские пруды
18.30 - начало выступлений:
- Эмир Кустурица и The No Smocking Orchestra;
- Камерный оркестр Игоря Лермана;
- Государственный камерный хор Татарстана;
- Группа HORIZONS;
- Ансамбль ФЫНЯФ;
- Заслуженные артисты России Борис Березовский и Евгений Михайлов;
- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Варвара Мягкова, Ыевгений Стародубцев, Федор Белугин, Алексей Балашов, Игорь Скляров, Айдар Салахов. Заслуженный деятель искусств России Влад Маленко. Выступят и дети: Лука Моромов, Роман Хуснутдинов и Ясмина Фиткулова.
Библиотека Серебряного века ЕГМЗ
13.00 - Авторский концерт поэта, баснописца, режиссера, заслуженного деятеля искусств Влада Маленко.
Шишкинские пруды
18.30 - Начало фестивального концерта:
- Оркестр Гнесинские виртуозы;
- Михаил Хохлов;
- Камерный оркестр Игоря Лермана;
- Ансамбль Терем-Квартер;
- Андрей Константинов;
- Группа HORIZINS;
- Ансамбль ФЫНЯФ;
- Татарская вокально-инструментальная этно-группа Алпар;
- Заслуженный артист России Борис Березовский;
- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Варвара Мягкова, Евгений Стародубцев, Варвара Заруднева, Ирина Поливанова, Алексей Балашов, Игорь Скляров, а также заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.
Шишкинские пруды
18.30 - На торжественном закрытии фестиваля выступят:
- Оркестр Гнесенские виртуозы;
- Камерный оркестр Игоря Лермана;
- Государственный камерный хор Татарстана;
- Ансамбль Терем-Квартет;
- Группа HORIZONS;
- Ансамбль ФЫНЯФ;
- Группа BLUES DOCTORS;
- Группа JIVE;
- Айдар Салахов и трио ELEGATO;
- Павел Милюков;
- Заслуженный артист России Борис Березовский;
- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Варвара Мягкова, Басиния Шульман, Варвара Заруднева, Катерина Анохина, Алексей Балашов, Федор Шагов, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.
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