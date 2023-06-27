Эмир Кустурица выступит 30 июня. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

С 29 июня по 2 июля пройдет V Международный музыкальный фестиваль Бориса Березовского «Летние вечера в Елабуге». Ключевыми гостями мероприятия станут сербский режиссер Эмир Кустурица, актер театра и кино Евгений Князев и режиссер Влад Маленко.

Праздник музыки пройдет на Шишкинских прудах. При этом вход на него будет бесплатным. «КП-Казань» делится самой подробной программой музыкального фестиваля в Елабуге.

Программа музыкального фестиваля в Елабуге на 29 июня 2023

Шишкинские пруды

18.30 - Торжественное открытие фестиваля начнется с приветствия раиса Татарстана Рустама Минниханова. Запланировано лазерное шоу и выступление:

- Государственный академический симфонический оркестр Татарстана;

- Государственный камерный хор Татарстана;

- Группа HORIZONS;

- Ансамбль ФЫНЯФ;

- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов Варвара Мягкова, Софья Иванова и Айдар Салахов;

- Заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.

Программа музыкального фестиваля в Елабуге на 30 июня 2023

Детская музыкальная школа №1 им. Э. Бакирова

11.00 - Мастер-класс по фортепиано от заслуженного артиста России, профессора Казанской консерватории Евгения Михайлова.

Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

14.00 - Торжественное открытие выставки «Скрещенья судеб… От 150-летия А.Н. Скрябина к 150-летию С.В. Рахманинова» из фондов Мемориального музея А.Н. Скрябина в Москве.

Шишкинские пруды

18.30 - начало выступлений:

- Эмир Кустурица и The No Smocking Orchestra;

- Камерный оркестр Игоря Лермана;

- Государственный камерный хор Татарстана;

- Группа HORIZONS;

- Ансамбль ФЫНЯФ;

- Заслуженные артисты России Борис Березовский и Евгений Михайлов;

- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Варвара Мягкова, Ыевгений Стародубцев, Федор Белугин, Алексей Балашов, Игорь Скляров, Айдар Салахов. Заслуженный деятель искусств России Влад Маленко. Выступят и дети: Лука Моромов, Роман Хуснутдинов и Ясмина Фиткулова.

Программа музыкального фестиваля в Елабуге на 1 июля 2023

Библиотека Серебряного века ЕГМЗ

13.00 - Авторский концерт поэта, баснописца, режиссера, заслуженного деятеля искусств Влада Маленко.

Шишкинские пруды

18.30 - Начало фестивального концерта:

- Оркестр Гнесинские виртуозы;

- Михаил Хохлов;

- Камерный оркестр Игоря Лермана;

- Ансамбль Терем-Квартер;

- Андрей Константинов;

- Группа HORIZINS;

- Ансамбль ФЫНЯФ;

- Татарская вокально-инструментальная этно-группа Алпар;

- Заслуженный артист России Борис Березовский;

- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Варвара Мягкова, Евгений Стародубцев, Варвара Заруднева, Ирина Поливанова, Алексей Балашов, Игорь Скляров, а также заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.

Программа музыкального фестиваля в Елабуге на 2 июля 2023

Шишкинские пруды

18.30 - На торжественном закрытии фестиваля выступят:

- Оркестр Гнесенские виртуозы;

- Камерный оркестр Игоря Лермана;

- Государственный камерный хор Татарстана;

- Ансамбль Терем-Квартет;

- Группа HORIZONS;

- Ансамбль ФЫНЯФ;

- Группа BLUES DOCTORS;

- Группа JIVE;

- Айдар Салахов и трио ELEGATO;

- Павел Милюков;

- Заслуженный артист России Борис Березовский;

- Лауреаты международных и всероссийских конкурсов: Варвара Мягкова, Басиния Шульман, Варвара Заруднева, Катерина Анохина, Алексей Балашов, Федор Шагов, заслуженный деятель искусств России Влад Маленко.

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