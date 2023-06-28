Стало известно, когда пройдет общегородской школьный выпускной в Казани 2023

Раньше праздник отмечали на Кремлевской набережной. Фото: Алина НИЗАМОВА

Уже в эту пятницу, 30 июня, пройдет общегородской школьный выпускной в Казани 2023. До этого момента дата его проведения не называлась. Известно было только то, что был объявлен тендер на проведение праздника. Согласно ему, власти города готовы были заплатить 12 миллионов рублей.

Казанский общегородской школьный выпускной проведут «Татнефть Арене». Кто именно выступит на нем в качестве хедлайнера до сих пор неизвестно. Им может стать группа Zoloto из Казахстана, сообщает «БИЗНЕС Online» со ссылкой на собственные источники.

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