В Казани на общегородской выпускной направят 12 млн рублей

Средства на развлекательную программу для выпускников выделят из муниципального бюджета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Казани на проведение общегородского выпускного направят 12 миллионов рублей. Соответствующий заказ опубликован на портале госзакупок.

Средства на развлекательную программу для выпускников выделят из муниципального бюджета. Заказчиком выступает комитет по делам детей и молодежи исполкома. Подрядчика определят 4 июля.

Точная дата проведения праздника, а также программа мероприятия, пока неизвестна. В минувшем году выпускной состоялся на Кремлевской набережной 29 июня. Хедлайнерами тогда стали Анет Сай и группа Gayazovs Brothers.

Ранее мы сообщали, что 24 июня в Казани состоится День молодежи.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram