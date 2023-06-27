В МВД Татарстана произошли кадровые перестановки

Службе в правоохранительных органах полицейские посвятили более 20 лет.
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
В МВД Татарстана прошли новые кадровые назначения. Полковник полиции Артем Кузнецов перешел на должность заместителя начальника полиции.
Вместе с тем полковник полиции Александр Мищихин назначен на пост замначальника полиции по охране общественного порядка, а полковник полиции Марат Галеев - на должность временно исполняющего обязанности главы Управления по вопросам миграции ведомства.
На их счету множество государственных наград, службе в правоохранительных органах полицейские посвятили более 20 лет, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.
Ранее на двух заводах «КАМАЗа» избрали новых директоров.
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