В МВД Татарстана произошли кадровые перестановки

Службе в правоохранительных органах полицейские посвятили более 20 лет. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В МВД Татарстана прошли новые кадровые назначения. Полковник полиции Артем Кузнецов перешел на должность заместителя начальника полиции.

Вместе с тем полковник полиции Александр Мищихин назначен на пост замначальника полиции по охране общественного порядка, а полковник полиции Марат Галеев - на должность временно исполняющего обязанности главы Управления по вопросам миграции ведомства.

На их счету множество государственных наград, службе в правоохранительных органах полицейские посвятили более 20 лет, сообщает пресс-служба МВД Татарстана.

Ранее на двух заводах «КАМАЗа» избрали новых директоров.

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