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НовостиОбщество2 июня 2023 9:18

На двух заводах «КАМАЗа» назначили новых директоров

На предприятии провели кадровую ротацию
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В результате этих перестановок у заместителя гендиректора предприятия появился новый консультант.

В результате этих перестановок у заместителя гендиректора предприятия появился новый консультант.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В начале лета – с 1 июня, на прессо-рамном заводе (ПРЗ) «КАМАЗа» в Набережных Челнах назначили нового директора. Им стал 38-летний Сергей Кленько, который до этого менее года руководил кузнечным заводом предприятия.

В свою очередь бывший директор ПРЗ Сергей Птичкин перешел на должность консультанта заместителя гендиректора «КАМАЗа» по УПОРиКУ. Место Кленько на кузнечном заводе занял Игорь Малясев. Он до этого момента возглавлял комитет развития производственной системы предприятия, сообщает корпоративное издание «Вести КАМАЗа».

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