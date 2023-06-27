В Марий Эл местами отменили карантин по птичьему гриппу

Очаг птичьего гриппа был выявлен на птицефабрике в Марий Эл. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Медведевского, Советского районов и Йошкар-Олы сняли ограничения по высокопатогенному птичьему гриппу. Соответствующий указ подписал глава Марий Эл Юрий Зайцев.

Согласно документу, здесь завершились все необходимые противоэпизоотические и профилактические мероприятия по ликвидации очагов этого острого инфекционного заболевания.

Напомним, на птицефабрике в Марий Эл был выявлен очаг птичьего гриппа. Из-за этого уничтожили 70 тысяч кур, а также ввели карантин на территории республики.

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