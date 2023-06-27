Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июня 2023 9:03

В Казани авиационный фестиваль «Я выбираю небо!» пройдет 5 августа

Оргкомитет праздника возглавил глава Минпромторга Татарстана Олег Коробченко
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Праздник отметят на территории, прилегающей к центру семьи «Казан».

Праздник отметят на территории, прилегающей к центру семьи «Казан».

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиационный фестиваль «Я выбираю небо! » пройдет в Казани 5 августа. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Праздник состоится на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан». В этом году авиационный фестиваль будет посвящен 100-летию основания отечественной гражданской авиации и 90-летию основания центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.

Организационный комитет мероприятия возглавил глава Минпромторга республики Олег Коробченко. Его заместителями назначены помощник раиса Татарстана Равиль Зарипов и замминистра промышленности и торговли региона Иван Колчин.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать о предстоящем Курбан-байраме 2023.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram