В Казани авиационный фестиваль «Я выбираю небо!» пройдет 5 августа

Праздник отметят на территории, прилегающей к центру семьи «Казан». Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авиационный фестиваль «Я выбираю небо! » пройдет в Казани 5 августа. Распоряжение об этом подписал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Праздник состоится на территории, прилегающей к Центру семьи «Казан». В этом году авиационный фестиваль будет посвящен 100-летию основания отечественной гражданской авиации и 90-летию основания центрального аэроклуба Татарстана ДОСААФ России.

Организационный комитет мероприятия возглавил глава Минпромторга республики Олег Коробченко. Его заместителями назначены помощник раиса Татарстана Равиль Зарипов и замминистра промышленности и торговли региона Иван Колчин.

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