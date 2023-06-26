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НовостиОбщество26 июня 2023 11:32

В Набережных Челнах саперы проверят места празднования Курбан-байрам

Обеспечивать безопасность будут полицейские и сотрудники Росгвардии
Адам САГАЛ
Ожидается, что в праздновании могут принять участие свыше четырех тысяч человек.

Ожидается, что в праздновании могут принять участие свыше четырех тысяч человек.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Набережных Челнах кинологи и саперы проверят места, где запланировано празднование Курбан-байрам. Специалисты продолжать дежурство и в день проведения массовых мероприятий.

Кроме этого, будут установлены КПП для досмотра людей. Ожидается, что в праздновании могут принять участие свыше четырех тысяч человек.

Обеспечивать порядок с день Курбан-байрам будут полицейские, сотрудники Росгвардии, частные охранные предприятия.

Ранее мы сообщали, что из-за празднования Курбан-байрам у жителей Татарстана будет четырехдневная рабочая неделя.

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