У жителей Татарстана будет четырехдневная рабочая неделя

Нерабочей на этой неделе будет среда Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителям Татарстана напомнили о четырехдневной рабочей неделе. Тему на деловом понедельнике поднял начальник отдела по взаимодействию с общественными организациями исполкома Ильнур Шакиров.

В ближайшую среду, 28 июня, отмечается Курбан-байрам. В связи с этим в Татарстане объявлен нерабочий день.

«Праздничные мероприятия в мечетях города начнутся в 2:30 с чтения Корана. После праздничной молитвы начнется обряд заклания жертвенных животных, который пройдет в течение трех дней в 17 местах, расположенных в разных районах города Казани», — уточнил Ильнур Шакиров.

Глава столицы Татарстана Ильсур Метшин поручил максимально проработать вопросы транспортного обеспечения, чтобы жители и гости Казани смогли принять участие в праздничных молитвах.

Ранее мы сообщали, психолог из Казани подверглась травле из-за семинара в Дагестане для женщин-мусульманок.

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