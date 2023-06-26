Мэр Набережных Челнов поручил отремонтировать все дороги к 1 сентября

Магдеев поблагодарил специалистов МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Все дороги, ведущие к социально-значимым объектам, школам, медучреждениям должны быть отремонтированы к 1 сентября — такое поручение дал мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на утреннем совещании.

В свою очередь, первый замруководителя исполкома Илья Зуев высказался о ходе капремонта дорог, что «резину тянуть» они не собираются. Так, в городе раньше срока уже выполнили ремонт проспекта Хасана Туфана без потери качества.

Наиль Магдеев поблагодарил специалистов МУП «Предприятие автомобильных дорог» за качественную работу, сообщает пресс-служба мэрии Набережных Челнов.

Напомним, ранее житель Набережных Челнов убил отца ножом.

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