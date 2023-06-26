Житель Набережных Челнов убил отца с помощью ножа

Подозреваемый задержан. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

СУ СКР по Татарстану возбудил уголовное дело по факту убийства, которое произошло утром 24 июня в Набережных Челнах с помощью ножа.

По версии следствия, инцидент произошел в доме №66 по улице Шамиля Усманова. В процессе употребления алкоголя, между отцом и сыном произошла ссора. Тогда 37-летний мужчина нанес своему 63-летнему родственнику несколько ударов ножом в грудную клетку. Пострадавший скончался.

Сейчас подозреваемый задержан, он полностью признает свою вину. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба следственного комитета.

Ранее в Казани студенты обнаружили в парке раненого ножом мужчину.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram