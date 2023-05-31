В Казани студенты обнаружили в парке раненого ножом мужчину

В совершении преступления подозреваются мужчина и женщина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Казани ночью 30 мая произошла поножовщина. Раненого мужчину в парке «Черное озеро» утром обнаружили студенты. К тому моменту он был еще жив.

Как сообщают источники «КП-Казань», 38-летний пострадавший скончался в реанимации. У него было несколько ножевых ранений.

В совершении преступления подозреваются мужчина и женщина. Их запечатлели камеры наблюдения недалеко от места преступления. Ориентировки разосланы по городским постам.

Ранее мы сообщали, что спустя 23 года в Татарстане осудили насильника и убийцу девушки.

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