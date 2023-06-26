Только сунься сюда, нечисть: психолог из Казани подверглась травле из-за семинара в Дагестане

За несколько дней Хава получила более 300 угроз Фото: из соцсетей

Семейный психолог из Казани Хава Шайдуллина подверглась жесткой травле из-за запланированного семинара в Дагестане. Она получила сотни угроз, в том числе и убийства. Жители южной республики, преимущественно мужчины, не хотят, чтобы специалист из Татарстана «морочила головы» их женщинам.

Семинар в столице Дагестана городе Махачкале должен состояться через месяц. Автор назвала его «На пути к Богу».

- На семинаре я подробно расскажу о религиозных манипуляциях и неверных трактований постулатов религии, - объяснила Хава.

Сообщения с оскорблениями психолог получает уже несколько дней Фото: скриншот

Также психолог обещает обсудить, как выстроить отношения с Богом, как передать духовность детям, почему люди уходят в крайности и религиозные секты и другие темы.

- Я открываю глаза на иной Ислам. Ислам, где женщина - личность, обладающая правами. Где есть уважение к личностным границам, где нет места манипуляциям и абьюзу, - говорит Хава Шайдуллина.

Возможно, именно это так и взбудоражило дагестанских мужчин. Жестко свое мнение по поводу семинара высказал один из дагестанских блогеров.

- Намечается очень нехорошая ситуация, связанная с одной нехорошей женщиной, которая едет в Дагестан, чтобы испортить семьи. Под предлогом того, что она желает блага нашим девушкам. Я сделаю видеообращение, в котором сообщу, где будет проходить это мероприятие. Это дамочку надо будет красиво сопроводить, чтобы она своим языком не трепала, не портила семьи, - говорит блогер на видео, размещенном в сети.

Хава говорит, что именно после этого ролика ей начали поступать угрозы. За несколько дней она получила их около 300. В сообщениях мужчины угрожают убить ее и называют самыми непристойными словами.

После ролика популярного блогера из Дагестана Хава начала массово получать угрозы Фото: принтскрин видео.

- Я, если честно, удивлена их реакцией. Как нужно бояться одной хрупкой женщины, чтобы поднимать такую шумиху. Рассылать по всем чатам, просить блогеров поддержать их, искать у кого-то помощи и угрожать, что на мой семинар придут с сотней бородачей. Как можно настолько бояться одной женщины? И главное, чего они так бояться? – задается вопросами психолог из Татарстана.

Первый день психолога трясло из-за потока негатива в ее адрес Фото: скриншот

Хава пока не озвучила своего решения – будет ли она проводить семинар в Дагестане. Однако уже вынесла положительный момент из этой крайне неприятной истории – на ее страницу в соцсети за время травли подписались более 5 тысяч человек.

- В первый день меня трясло, ведь меня угрожали убить конкретные люди. Потом успокоилась, это не первая травля в моей жизни, - говорит Хава.

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