Жары в июне не ожидается Фото: Иван МАКЕЕВ

Когда в Казани закончится похолодание и вновь придет летняя погода? Этим вопросом сейчас задаются многие жители столицы Татарстана. Прояснить ситуацию «КП-Казань» попросила руководителя Яндекс Погоды Александра Ганьшина.

«Согласно прогнозу, который был составлен Яндекс Погодой с помощью собственной технологии Метеум, лето вернется в Татарстан совсем скоро – если 22 июня дневная температура воздуха не будет превышать +14…+17 градусов, то уже с пятницы, 23 июня, отметка термометра поднимется до +21 градуса», - пояснил Ганьшин.

До конца месяца температура днем будет варьироваться от +21 до +24 градусов. Погода при этом обещает быть преимущественно облачной с прояснениями.

Теплее всего в Татарстане будет в июле — средняя температура за месяц составит +21,4 градуса (это на +1,4 градуса теплее, чем в среднем за последние 30 лет). По данным Ганьшина, в этом месяце в среднем наблюдается 16 ясных дней, а самая жаркая погода чаще всего попадает на 14-16 и 28-29 июля — в эти дни воздух прогревается до +26…+27 градусов.

В августе, вслед за июлем, несмотря на меньшее количество солнечных дней (11), также ожидается теплая погода. Средняя температура в августе достигнет +19 градусов — это на +1,1 градуса теплее, чем в среднем за последние 30 лет. Дневная температура будет варьироваться от +23 до +26 градусов. В конце лета закономерно ожидается похолодание — примерно с 24 августа отметка термометра опустится до +18…+20 градусов.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы «КП-Казань» в Яндекс.Дзен и Telegram