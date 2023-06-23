Мэр Казани проконтролировал отправку гумпомощи жителям Лисичанска и Рубежного

Местное население получит продукты питания и стройматериалы. Фото: Мэрия Казани

В пятницу, 23 июня, из Казани была отправлена очередная партия гуманитарной помощи весом 96 тонн в Лисичанск и Рубежное. Отправку груза проконтролировал мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин.

Местное население получит продукты питания, 40 тонн труб и пиломатериалов, спецодежду, комплектующие для проведения коммуникаций и предметы первой необходимости. Вклад в сбор гуманитарного груза внесли ГК «ЖИК Казани», ООО «Отель «Ривьера», АО «АйСиЭл - КПО ВС», ООО «Казань-Восток-Сервис», ООО «Стройимпекс» и неравнодушные казанцы.

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