Столб для состязаний по лазанью в березовой роще поселка Мирный будет иметь высоту 27 метров. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Уже в эту субботу, 24 июня, в Казани отметят татарский национальный праздник Сабантуй 2023. В этот день у жителей и гостей города появится отличная возможность насладиться культурой и погрузиться в историю татарского народа. «КП-Казань» рассказывает, что будет на Сабантуе 2023.

Национальные подворья от районов Татарстана

Весь праздник в Березовой роще поселка Мирный будут работать 11 национальных подворий: Арского, Кукморского, Зеленодольского, Рыбно-Слободского, Алексеевского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Лаишевского, Нурлатского и Менделеевского районов Татарстана.

В подворьях можно будет поучаствовать в состязаниях по бегу в мешках, перетягиванию каната, битью горшков - приготовили 100 сосудов, поднятию гири, бегу с яйцом в ложке, бою на бревне, бегу с коромыслом, корэш - победителю вручат квадроцикл, стрельбе из лука, качающемуся бревно, лазанию на на 27-метровый столб и бою мешками на бревне. Всего предложат 15 состязаний.

Ремесленные мастер-классы

Гости Сабантуя 2023 смогут посетить мастер-классы по изготовлению кожаной мозаики, татарских валенок, прядению шерсти, кружевоплетению, вышивке национального узора, ткачеству, вышивке оригинального калфака, резьбе по дереву, художественной керамике, гончарному промыслу, лозоплетению и изготовлению лаптей.

Раскроют секреты приготовления национальных блюд

Предстоящий Сабантуй в Казани 2023 отпразднуют с упором на истоки и историю праздника. Причем вплоть до погружения в аутентичность - аккомпанемент гармошки, кубыса и курая будет без музыкальных усилителей.

Не обойдется и без кулинарии. Гости смогут узнать секреты приготовления таких блюд, как очпочмак, мясной пирог с полбой, чак-чак, кабартма, кош теле, вак бэлиш, коймак, кыстыбый, пэрэмэч, губадия и баурсак.

Каждый желающий на Сабантуе сможет поделиться своими кулинарными рецептами, лучшие из которых после завершения праздника соберут в специальную книгу. Рецепт можно выслать по электронной почте recept.sabantuy@yandex.ru или оставить его в специальной урне.

Пролог на сцене весом почти 74 тонны

На сцене майдана покажут пролог «Беренче буразна». Сценарий основан на легенде о священной земле, которая усеяна скрытыми в земле золотыми песчинками. После вспахивания земли и посева пшеницы люди были награждены золотыми колосьями урожая.

Для этого на майдане установлена сцена весом порядка 74 тонны. Центральную композицию займет дерево жизни на фоне золотой горы, олицетворяющей зерно.

Звезды татарской эстрады и порядка тысячи артистов

В прологе Сабантуя в Казани 2023 выступят порядка тысячи артистов, а хедлайнерами праздника станут звезды татарской эстрады: Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Эльмира Калимуллина, Зайнап Фархетдинова и оркестр «Казан нуры».

Телемост с Самарой

Впервые с площадки празднования будет организован телемост с Самарой, где в этот день также пройдет региональный Сабантуй. В Самарской области проживает 95 тысяч татар, а всего в 2023 году праздник окончания весенних полевых работ официально отметят в 59 регионах России и 37 странах.

Лица Сабантуя

Еще одним новшеством Сабантуя в Казани 2023 станет акция «Лица Сабантуя». Для этого горожан и гостей столицы Татарстана приглашают прийти на праздник в национальном костюме или добавить какой-либо элемент одежды.

Каждый пришедший в народном костюме сможет сфотографироваться у фотозоны «Лица Сабантуя». Найти фотографии можно будет по завершению праздника с помощью куар-кода. Фотозона расположится у выставки сельхозтехники.

Напомним, Сабантуй в Казани 2023 пройдет в Березовой роще поселка Мирный, в лесопарке «Лебяжье» и в Березовой роще поселка Дербышки. Ранее «КП-Казань» публиковала самую подробную программу праздника.

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