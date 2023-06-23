Столб для состязаний по лазанью в березовой роще поселка Мирный будет иметь высоту 27 метров.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Уже в эту субботу, 24 июня, в Казани отметят татарский национальный праздник Сабантуй 2023. В этот день у жителей и гостей города появится отличная возможность насладиться культурой и погрузиться в историю татарского народа. «КП-Казань» рассказывает, что будет на Сабантуе 2023.
Весь праздник в Березовой роще поселка Мирный будут работать 11 национальных подворий: Арского, Кукморского, Зеленодольского, Рыбно-Слободского, Алексеевского, Буинского, Высокогорского, Заинского, Лаишевского, Нурлатского и Менделеевского районов Татарстана.
В подворьях можно будет поучаствовать в состязаниях по бегу в мешках, перетягиванию каната, битью горшков - приготовили 100 сосудов, поднятию гири, бегу с яйцом в ложке, бою на бревне, бегу с коромыслом, корэш - победителю вручат квадроцикл, стрельбе из лука, качающемуся бревно, лазанию на на 27-метровый столб и бою мешками на бревне. Всего предложат 15 состязаний.
Гости Сабантуя 2023 смогут посетить мастер-классы по изготовлению кожаной мозаики, татарских валенок, прядению шерсти, кружевоплетению, вышивке национального узора, ткачеству, вышивке оригинального калфака, резьбе по дереву, художественной керамике, гончарному промыслу, лозоплетению и изготовлению лаптей.
Предстоящий Сабантуй в Казани 2023 отпразднуют с упором на истоки и историю праздника. Причем вплоть до погружения в аутентичность - аккомпанемент гармошки, кубыса и курая будет без музыкальных усилителей.
Не обойдется и без кулинарии. Гости смогут узнать секреты приготовления таких блюд, как очпочмак, мясной пирог с полбой, чак-чак, кабартма, кош теле, вак бэлиш, коймак, кыстыбый, пэрэмэч, губадия и баурсак.
Каждый желающий на Сабантуе сможет поделиться своими кулинарными рецептами, лучшие из которых после завершения праздника соберут в специальную книгу. Рецепт можно выслать по электронной почте recept.sabantuy@yandex.ru или оставить его в специальной урне.
На сцене майдана покажут пролог «Беренче буразна». Сценарий основан на легенде о священной земле, которая усеяна скрытыми в земле золотыми песчинками. После вспахивания земли и посева пшеницы люди были награждены золотыми колосьями урожая.
Для этого на майдане установлена сцена весом порядка 74 тонны. Центральную композицию займет дерево жизни на фоне золотой горы, олицетворяющей зерно.
В прологе Сабантуя в Казани 2023 выступят порядка тысячи артистов, а хедлайнерами праздника станут звезды татарской эстрады: Фирдус Тямаев, Ришат Тухватуллин, Эльмира Калимуллина, Зайнап Фархетдинова и оркестр «Казан нуры».
Впервые с площадки празднования будет организован телемост с Самарой, где в этот день также пройдет региональный Сабантуй. В Самарской области проживает 95 тысяч татар, а всего в 2023 году праздник окончания весенних полевых работ официально отметят в 59 регионах России и 37 странах.
Еще одним новшеством Сабантуя в Казани 2023 станет акция «Лица Сабантуя». Для этого горожан и гостей столицы Татарстана приглашают прийти на праздник в национальном костюме или добавить какой-либо элемент одежды.
Каждый пришедший в народном костюме сможет сфотографироваться у фотозоны «Лица Сабантуя». Найти фотографии можно будет по завершению праздника с помощью куар-кода. Фотозона расположится у выставки сельхозтехники.
Напомним, Сабантуй в Казани 2023 пройдет в Березовой роще поселка Мирный, в лесопарке «Лебяжье» и в Березовой роще поселка Дербышки. Ранее «КП-Казань» публиковала самую подробную программу праздника.
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