Прокуратура нашла нарушения в приюте для животных в Чебоксарах

В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя завели административное дело.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Прокуратура Калининского района Чебоксар проводит проверку в приюте для животных без владельцев, которые оказывают услуги ненадлежащим образом.
В приюте отсутствовали документы, подтверждающие проведение дезинфекции транспорта для перевозок отловленных животных, их клеток, холодильного оборудования для скоропортящихся кормов и не только.
В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя завели административное дело. МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Чебоксар обязали устранить выявленные нарушения.
Ранее новые требования для владельцев собак и кошек в Чувашии вызвали неоднозначную реакцию у зоозащитников.
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