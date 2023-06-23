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НовостиОбщество23 июня 2023 13:14

Прокуратура нашла нарушения в приюте для животных в Чебоксарах

Не было необходимых документов
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя завели административное дело.

В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя завели административное дело.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура Калининского района Чебоксар проводит проверку в приюте для животных без владельцев, которые оказывают услуги ненадлежащим образом.

В приюте отсутствовали документы, подтверждающие проведение дезинфекции транспорта для перевозок отловленных животных, их клеток, холодильного оборудования для скоропортящихся кормов и не только.

В результате проверки в отношении индивидуального предпринимателя завели административное дело. МКУ «Управление ЖКХ и благоустройства» Чебоксар обязали устранить выявленные нарушения.

Ранее новые требования для владельцев собак и кошек в Чувашии вызвали неоднозначную реакцию у зоозащитников.

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