За нарушение требования содержания домашних животных грозит административная ответственность. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кабмин Чувашии утвердил постановление о дополнительных требованиях к содержанию и выгулу домашних животных на территории республики. Большая часть новых обязательств для владельцев питомцев вступит в силу уже с 26 июня 2023 года.

«Комсомолка» рассказывает, какие новые требования необходимо соблюдать хозяевам домашних животных и какое наказание грозит за их нарушение.

Какие новые требования по содержанию домашних животных ввели в Чувашии

Содержать домашних животных в квартире нужно с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в ней граждан, а также соседей. Необходимо соблюдать требования пожарной безопасности, санитарно-гигиенические и экологические нормы.

«Идея предоставлять регионам дополнительные полномочия в сфере обращения с животными, на мой взгляд, изначально является неправильной. Больше половины населения России владеют являются владельцами домашних животных, как правило собак и кошек», - негативно отнеслась к местной инициативе юрист, зоозащитник Светлана Зиберт.

Что нельзя делать владельцам домашних животных

Согласно новым требованиям, запрещается содержать и кормить домашних животных в местах и на территориях общего пользования, а также оставлять их без надлежащего контроля.

«Непонятно, почему я не могу покормить свою собаку на прогулке, в том числе в целях дрессировки, или договориться с соседями и поставить будку для собаки на придомовой территории?», - отмечает юрист, зоозащитник Светлана Зиберт.

В свою очередь руководитель молодежного общественного движения по помощи бездомным животным «ЛАПА» Дарья Коннова в разговоре с «Комсомолкой» отметила, что здесь говорится не только о безопасности людей, но и о безопасности самих питомцев.

«Когда хозяин оставляет собаку, к примеру, у входа в магазин, а это очень частое явление, животное очень сильно переживает момент разлуки. Многие собаки думают, что, вот, мой хозяин ушел, и испытывают стресс», - рассказывает Дарья Коннова.

Самовыгул собак возможен только на определенных территориях

Самовыгул собак будет возможен только на территориях, принадлежащих их владельцам на праве собственности или ином законном основании. При этом это место должно быть огорожено так, чтобы животное не могло самостоятельно выйти оттуда. Кроме того, о наличии там собаки на ограждении должна иметься предупреждающая надпись.

По мнению Дарьи Конновой, это требование позволит уменьшить случаи потери животных.

«Если собака выходит на самовыгул, то взорванная кем-то петарда или салют может испугать животное. Они пугаются громких звуков и просто убегают. Таким образом, собаки просто теряются, а хозяева их потом ищут», - отметила эксперт.

«Вопреки утверждениям законодателей, никакой региональной специфики владения домашними животными нет. Разница состоит лишь в том, что в больших городах культура владения животными обычно выше, чем в сельской местности и в регионах с развитым частным сектором. Основной проблемой в регионах с развитым частным сектором является самовыгул домашних собак, которые составляют значительную часть популяции собак на улицах. Вместо того, чтобы прямо написать в федеральном законе, что самовыгул домашних животных запрещен и на федеральном уровне принимать эффективные меры, Госдума пошла по пути делегирования регионам полномочий устанавливать свои правила, в том числе требования к содержанию и выгулу животных», - прокомментировала этот момент юрист, зоозащитник Светлана Зиберт.

Запрещается выгуливать собак без поводка и намордника

Запрещается также выгуливать собаку в местах и на территориях общего пользования без использования намордника и поводка, длина которого позволяет контролировать ее поведение. А вот для щенков до трехмесячного возраста и питомцев высотой в холке до 30 сантиметров наличие намордника необязательно.

«Бывают такие случаи то, что собака гуляет без поводка, может резко побежать к другой собаке. Та может испугаться и как-то плохо среагировать. Из-за этого могут возникнуть проблемы, а соблюдение новых правил - позволит этого избежать», - поделилась мнением руководитель «ЛАПЫ».

«Противоречащим федеральному закону является требование выгуливать всех собак выше 30 сантиметров в холке с обязательным использованием намордника. Федеральный законодатель предусмотрел обязанность выгуливать питомцев наморднике исключительно для владельцев собак потенциально опасных пород - это разумная мера. Требование надевать намордник всем собакам выше 30 сантиметров в холке разумным не назовешь. Это издевательство над питомцами и их хозяевами. Этот критерий взят, можно сказать, «с потолка». У меня две собаки: миниатюрный пудель и метис корги с ретривером, добрейший пес, который никогда в жизни человека не укусил. Но правительство Чувашии решило, что я должна выгуливать моих собак в наморднике, даже пуделя 4.5 килограмма весом, потому его рост целых 33 сантиметров в холке. Очень хотелось бы на примере Чувашии показать законодателю на федеральном уровне, что права и обязанности владельцев животных - это не совсем не та сфера, где можно проводить эксперименты. Регулировать владение животными нужно на федеральном уровне, а не давать возможность региональным чиновникам выдумывать собственные правила», - в то же время уверена юрист, зоозащитник Светлана Зиберт.

Может собаку поместить в сумку?

Помимо этого, в Чувашии домашним животным нельзя находится в торговых объектах, кафе и ресторанах, медицинских и образовательных учреждениях, организациями социального обслуживания и культуры. Если это, конечно, не предусмотрено владельцами указанных помещений. Исключение также составляют случаи посещения указанных мест людьми, сопровождаемыми собаками-проводниками.

В данном случае Дарья Коннова рекомендует позаботиться о том, чтобы было комфортно всем: и людям, и собаке, и самому хозяину. Сделать так, чтобы собака не мешала людям отдыхать.

«Если хозяин идет с собакой в кафе, то маленькая собака должна быть в сумке, либо должен быть какой-то пледик, чтобы питомец не пачкал своими лапками кресло и не оставлял на мебели волосы», - дала совет эксперт.

«Очевидно, что должно быть наоборот: если нет запрета, значит брать с собой питомца можно. Несмотря на то, что современно общество становится все более дружелюбным по отношению к животным, подход региональных чиновников к вопросам владения животными «запретить и не пущать» является скорее правилом, нежели исключением», - говорит юрист, зоозащитник Светлана Зиберт.

Обязательная регистрация домашних животных

И главное для хозяев домашних животных - начиная с 1 марта 2024 года в Чувашии они , должны будут в обязательном порядке регистрировать своих питомцев. Для этого надо будет обратиться в государственную ветеринарную службу республики и предъявить документ, удостоверяющий личность владельца домашнего животного.

Дарья Коннова считает, что обязательная регистрация домашних животных позволит контролировать поведение их хозяев. Кроме того, они начнут нести ответственность и в идеале станут осознаннее брать животное из приюта или покупать.

«Много людей выбрасывают животных на улицу, и непонятно кто это сделал. С регистрацией животных будет проще отследить таких хозяев. Не знаю, как это будет работать на самом деле. Если в полном объеме будут регистрировать всех животных - это будет очень здорово», - говорит Дарья Коннова. - «Правда, тут мы понимаем, что человек может просто взять щенка, принести домой и ничего с ним не сделать. Ему все равно, что там ввели закон и нужно регистрировать животных. Как это будет работать, посмотрим».

«Постановлением вводится обязательная регистрация домашних животных в учреждениях государственной ветеринарной службы. Данное положения противоречит нормам федерального закона «О ветеринарии», согласно которому, вопросы порядок и случаи учета животных устанавливаются правительством РФ. Регистрация животных дело хорошее, но вводить ее нужно на федеральном уровне. И, конечно, без иных мер, направленных на ограничение разведения животных, как в целях их продажи, так и в случаях стихийного разведения домашних животных, учет работать не будет. Какой смысл считать животных, если не регулировать их рождаемость?», - считает юрист, зоозащитник Светлана Зиберт.

Какие сроки регистрации домашних животных?

В течение 15 рабочих дней с даты приобретения домашних животных или с даты достижения ими трехмесячного возраста такие животные подлежат обязательной регистрации в учреждениях государственной ветеринарной службы Чувашии.

Что делать, если регистрационное удостоверение утеряно?

В случае утраты регистрационного удостоверения государственной ветеринарной службой Чувашии выдается дубликат. В дубликате регистрационного удостоверения делается соответствующая отметка.

Что будет за нарушение требований содержания домашних животных в Чувашии?

Сейчас в республиканский закон об административных правонарушениях вносятся поправки, предусматривающие ответственность за допущение нарушений новых требований по содержанию домашних животных.

Отметим, что за нарушение уже существующих правил полагается штраф: для граждан от 500 до 1 тысячи рублей, для должностных лиц от 1 тысячи до 2,5 тысячи рублей, для юрлиц от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

При этом действие или бездействие, повлекшее причинение ущерба здоровью покусанных питомцами людей или чужому имуществу, влечет более высокие штрафы: для граждан 2,5 тысячи рублей, для должностных лиц от 2,5 тысяч до 4 тысяч рублей, для юрлиц от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.

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