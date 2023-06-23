По Набережным Челнам в День молодежи будет разъезжать двухэтажный автобус с диджеем

В автобусе будет играть Dj Vasilii. Фото: Евгения ГУСЕВА

В эту субботу, 24 июня, в честь празднования Дня молодежи по улицам Набережных Челнов будет разъезжать двухэтажный автобус. В нем выступит Dj Vasilii. Автобус стартует от проспекта Московский. Он поедет к набережной Тукая, после нее по проспекту Мира и до парка Победы с остановкой на площади Азатлык, сообщает администрация Набережных Челнов.

«Запланированы остановки в общественных местах города. Где представится возможность сфотографироваться на фоне автобуса с диджеем, а может даже и прокатится», - отметили в администрации.

Помимо Dj Vasilii, в автобусе будут также работать фотографы и видеооператоры.

Напомним, ранее «КП-Казань» сообщала, что в эту пятницу в Зеленодольске появилось пять новых автобусов с телевизорами.

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