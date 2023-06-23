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НовостиОбщество23 июня 2023 12:00

На маршруте Зеленодольск - Казань запустили пять новых автобусов

В каждом из них есть кондиционер и телевизор
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
В них имеется по 55 сидячих мест. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В них имеется по 55 сидячих мест. Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В эту пятницу, 23 июня, в торжественной обстановке ПАТП Зеленодольска передали пять новых автобусов KING LONG, сообщает Минтранс Татарстана.

«Они будут курсировать по маршруту №104 «Зеленодольск-Казань». Данные автобусы относятся к экологическому классу Евро-5», - отметили в ведомстве.

В новых автобусах над каждым пассажирским сиденьем имеется отдельный кондиционер, разъем для зарядки телефона и подсветка. Также в салоне каждого из них, который рассчитан на 75 мест, 55 из которых сидячие, имеется два телевизора.

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