В Казани проведут паспортизацию дорог на 1,2 миллиона рублей

Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани пройдет паспортизация дорог общего пользования и внутриквартальных проездов. На эти цели из городского бюджета направят более 1,2 миллиона рублей.

Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы и реконструкцию. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Паспортизация затронет 48 километров автомобильных дорог. В список объектов вошли улицы Фатыха Амирхана, Четаева, Волгоградская, Рихарда Зорге, Копылова, Ленинградская, местный проезд по улице Чистопольской, а также проезд вокруг стадиона «Казань Арена» с парковками.

Ранее на двух участках трассы М-7 около Казани ограничили скорость до 50 км/ч.

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