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НовостиАвто23 июня 2023 7:08

В Казани проведут паспортизацию дорог на 1,2 миллиона рублей

На учет будет поставлено 48 километров
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств.

Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани пройдет паспортизация дорог общего пользования и внутриквартальных проездов. На эти цели из городского бюджета направят более 1,2 миллиона рублей.

Объекты дорожного хозяйства поставят на учет для рационального распределения средств и концентрации ресурсов на их содержание, ремонтно-восстановительные работы и реконструкцию. Тендер опубликовали на сайте госзакупок.

Паспортизация затронет 48 километров автомобильных дорог. В список объектов вошли улицы Фатыха Амирхана, Четаева, Волгоградская, Рихарда Зорге, Копылова, Ленинградская, местный проезд по улице Чистопольской, а также проезд вокруг стадиона «Казань Арена» с парковками.

Ранее на двух участках трассы М-7 около Казани ограничили скорость до 50 км/ч.

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